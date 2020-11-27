Арбитражный суд Севастополя «заморозил» еще один иск по фисташковой роще

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Арбитражный суд Севастополя приостановил уже второе по счету производство о строительстве в фисташковой роще бухты Омега.

Суд посчитал, что сначала нужно решить вопрос о законности изменений в договор аренды участка. Суд длился несколько минут.

В «свежезамороженном» судебном разбирательстве ООО «Специализированный застройщик «Декор» оспаривает действия Главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзор) по созданию заказника на территории рощи.

«Декор» требует признать незаконным приказ Севприроднадзора об утверждении порядка проведения общественных обсуждений материалов комплексного экологического обследования территории рощи, которые обосновывают приданием им статуса памятника природы регионального значения «Фисташки у бухты Круглой». Создание комиссии по проведению обсуждения и действия Севприроднадзора по экологическому обследованию рощи «Декор» считает незаконным. По мнению застройщика, результаты обсуждения должны быть аннулированы, Севприроднадзор не должен применять и использовать результаты комплексного экологического обследования.

25 ноября Арбитражный суд Севастополя начал рассматривать новый иск по застройке фисташковой рощи. Иск подало правительство Севастополя. Ответчики – Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя, Департамент архитектуры и градостроительства и «Специализированный застройщик «Декор». Третьи лица – Севреестр и Севприроднадзор.

Представители правительства Севастополя считают, что при переоформлении земельного участка по законодательству России чиновники «Севреестра» и ДИЗО незаконно сменили «туристическое обслуживание» на «многоэтажную жилую застройку». По словам представителей властей, изменять назначение земли может только лично глава Севастополя. Правительство города требует признать недействительным дополнительное соглашение от 18.12.2018 года о внесении изменений в договор аренды участка.

От решения этого суда теперь зависит «разморозка» двух других процессов по застройке рощи. На суде 25 ноября чиновник правительства Севастополя назвал ранее поданный иск Севприроднадзора «неправильным, и разыгранным в пользу застройщика».

3 ноября Арбитражный суд Севастополя приостановил рассмотрение еще одного дела по иску Севприроднадзора о застройке фисташковой рощи в бухте Омега из-за возникшего спора о назначении земельного участка. Теперь в Арбитражном суде Севастополя одновременно идет четыре судебных процесса по застройке фисташковой рощи. Два из них - приостановлены. В активной фазе – суд по ипотеке под залог аренды участка и суд по незаконности изменения цели использования.

В августе сообщалось, что в краснокнижной фисташковой роще бухты Омега устроили свалку, а под деревьями паркуют автомобили.

Первый иск в суд подал Севприроднадзор в октябре 2019 года. Ведомство требует аннулировать разрешение на строительство и создать на месте рощи в бухте Омега заповедную территорию. Во время карантина Севприроднадзор организовал интернет-опрос за создание в роще заказника.

26 июня суд провел первое после карантина полноценное заседание. Застройщик ООО «Декор» в суде заявил о незаконности проведенных в мае во время карантина Севприроднадзором сбором подписей для общественного обсуждения. По словам представителей фирмы, «около 42% людей высказалось против создания охраняемой природной территории». Кроме того, застройщик раскритиковал комплексное заключение местных экологов об осмотре территории рощи. Представитель «Декора» процитировал заключение Никитского ботанического сада о нецелесообразности создания природоохранной территории на месте фисташковой рощи.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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