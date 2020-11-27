Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Названы наиболее частые симптомы COVID-19 у детей ● В Крыму придумали принципиально новый подход к лечению КОВИД ● Как не заразиться коронавирусом в одной квартире с больным ● В Крыму готовятся к массовой вакцинации врачей «скорой» от COVID-19 ● «Контактных» севастопольцев не будут тестировать на коронавирус
COVID-19 подтвержден в Крыму у 218 человек за сутки
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Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму за сутки у 218 человек.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«За 26 ноября на территории Республики Крым зарегистрированы 218 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 144 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай – завозной из-за рубежа», – написал Аксенов.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 14 686 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 10 908 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 264 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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