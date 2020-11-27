COVID-19 подтвержден в Крыму у 218 человек за сутки

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Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму за сутки у 218 человек.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 26 ноября на территории Республики Крым зарегистрированы 218 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 144 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай – завозной из-за рубежа», – написал Аксенов.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 14 686 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 10 908 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 264 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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