Жительница Севастополя помогла подруге и стала жертвой мошенника

Излишняя доверчивость обошлась жительнице Севастополя в крупную сумму денег.

Пополняя банковскую карту подруги, она и не догадывалась, что за знакомой аватаркой в соцсети скрывается недоброжелатель. На помощь обманутой женщине пришли полицейские, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

«В ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 33-летняя женщина. Потерпевшая рассказала, что к ней в социальных сетях обратилась знакомая и попросила в долг 50 тысяч рублей на лечение ребенка. Женщина перевела указанную сумму на банковскую карту», — рассказали в ведомстве.

Однако после выяснилось, что аккаунт подруги оказался фейком: его создал ее бывший парень, идентично добавив туда все данные. А получив обманным путем деньги, злоумышленник потратил их на свои нужды.

Правоохранители задержали 35-летнего подозреваемого. Ему грозит до 5 лет тюрьмы по статье «Мошенничество».

Порой неприятный сюрприз можно получить и от близких или знакомых людей. Так, 30-летний житель Севастополя выписал себе своеобразную «премию» в 150 тысяч рублей за счет продажи автомобиля, принадлежащего работодателю.

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