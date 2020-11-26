Вскрыты миллионные откаты при строительстве домов для севастопольских военных

Вместо круглой суммы военный чиновник получил бумажную «куклу».

Строительству домов для военнослужащих и полевого офиса Центробанка в Севастополе сопутствовала коррупционная схема, которую раскрыла военная контрразведка ФСБ. О деталях истории с бумажной «куклой» сообщило издание «Коммерсантъ».

В ходе предварительного следствия правоохранители выяснили, что Дмитрий Ш. в начале 2019 года обратился к заместителю гендиректора ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» Руслану Н. с просьбой заключить субподрядные договоры с подконтрольной ему компанией ООО «Теплостройсервис».

Военный чиновник потребовал за это 7% от предполагаемой чистой прибыли, или 14,5 млн рублей. Такие условия устроили обе стороны, и в августе 2019 года между ФГУП и частной компанией был заключен контракт на строительство домов для военных, а в декабре того же года — на возведение полевого учреждения Центрального банка России № 10462. Общая стоимость контрактов составила более 1 млрд рублей.

В ноябре 2019-го, по данным контрразведки, Н. напомнил партнеру о договоренности, однако тот с выполнением обязательств не торопился.

После между Н. и Ш. прошло несколько встреч в Москве и Новороссийске, в ходе которых военный чиновник говорил об откате и угрожал приостановкой авансирования «Теплостройсервиса», а в будущем — неподписанием актов приемки выполненных работ.

«В ходе встречи в Новороссийске 29 октября 2020 года господин Н. заявил партнеру, что приостановил оплату по договорам до тех пор, пока не получит свои 14,42 млн руб., предложив в посредники некоего Алексея С.», — говорится в публикации.

В ноябре этого года Алексей С. приехал в московскую гостиницу за деньгами от Ш. При их получении посредника задержали, изъяв у него $20 тысяч по курсу 78,15 руб. и бумажную «куклу», имитирующую 10 млн руб. Как выяснилось, предприниматель уже действовал под контролем контрразведки и имел при себе звукозаписывающую аппаратуру.

Самого Руслана Н. позже задержали в Ижевске. Сейчас в отношении него и посредника С. возбуждены уголовные дела, они находятся под арестом. Предприниматель Ш. стал в деле свидетелем обвинения.

В тексте использованы материалы: Форпост

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