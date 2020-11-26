Власти Ялты пообещали установить до конца года более 50 новых «умных» остановок

Специалисты до конца года должны установить в ялтинском регионе 51 новый «умный» остановочный павильон.

Об этом заявил начальник департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сейран Меметов.

«Умные остановки» оборудованы камерами видеонаблюдения и электронными табло с информацией об автобусных маршрутах. Здесь можно будет воспользоваться бесплатным интернетом, а также зарядить телефон. Процесс установки успешно прошел проверку специалистов Центра оперативного реагирования при Совете министров РК», – рассказал он.

По информации Меметова, к работам уже приступили на остановках на улицах Коммунаров, Блюхера, Кирова, Свердлова, Халтурина, Жадановского, Найденова, Кривошты, Московской в Ялте, а также на Севастопольском шоссе в Гаспре, «Зеленый мыс» и «Южнобережная» в Алупке, в Массандре, Васильевке и на кольце в Симеизе. «А в ближайшее время монтаж павильонов начнется у дома № 26 на улице Гоголя, возле «Альтфатера» на Блюхера, на остановке «Автовокзал» в Гурзуфе, а также на трех остановках на шоссе Дражинского», – добавил руководитель департамента по вопросам ЖКХ.

Он уточнил, что завершить работы планируется до 7 декабря. «Затем будет осуществлен дополнительный выезд и осмотр качества выполненных работ, и если со стороны нашего департамента претензий не возникнет, то с подрядчиком будет произведен расчет», – рассказал Меметов.обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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