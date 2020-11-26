Власти Севастополя хотят забрать воду из Инкерманского карьера

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Севастопольские власти намерены взять из Инкерманского карьера около миллиона кубометров воды на нужды города.

Как рассказал сегодня, выступая в Законодательном собрании, вице-губернатор Николай Жигулин, это поможет решить в городе проблему вододефицита.

«Сейчас ведется прокладка трубопровода для забора оттуда воды в городскую систему с последующей очисткой. Это вынужденная мера. Мы планируем взять оттуда порядка миллиона кубов. Мы знаем, что этот водоем природно восполнится, потому что там есть источники подземных вод, родники. Я помню, что в районе Инерманского монастыря после разработки карьера прекратил свое существование один из родников», – приводит слова Жигулина «Новый Севастополь».

Ранее сообщалось, что власти Севастополя потратят почти 5 миллиардов рублей на строительство водозаборов из реки Бельбек и Кадыковского карьера.

Депутаты Заксобрания города утвердили сегодня кандидатуру Жигулина на должность вице-губернатора. Он будет курировать сферу городского хозяйства.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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