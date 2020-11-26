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Водный кризис

Власти Севастополя хотят забрать воду из Инкерманского карьера

Власти Севастополя хотят забрать воду из Инкерманского карьера

фото © Википедия

Севастопольские власти намерены взять из Инкерманского карьера около миллиона кубометров воды на нужды города.

Как рассказал сегодня, выступая в Законодательном собрании, вице-губернатор Николай Жигулин, это поможет решить в городе проблему вододефицита.

«Сейчас ведется прокладка трубопровода для забора оттуда воды в городскую систему с последующей очисткой. Это вынужденная мера. Мы планируем взять оттуда порядка миллиона кубов. Мы знаем, что этот водоем природно восполнится, потому что там есть источники подземных вод, родники. Я помню, что в районе Инерманского монастыря после разработки карьера прекратил свое существование один из родников», – приводит слова Жигулина «Новый Севастополь».

Ранее сообщалось, что власти Севастополя потратят почти 5 миллиардов рублей на строительство водозаборов из реки Бельбек и Кадыковского карьера.

Депутаты Заксобрания города утвердили сегодня кандидатуру Жигулина на должность вице-губернатора. Он будет курировать сферу городского хозяйства.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов назвал еще одну проблему в решении водного вопроса Крыма. Нехватка рабочей силы стала еще одной проблемой на пути решения водной проблемы Крыма, заявил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

Директора частной фирмы в Евпатории обвиняют в причинении ущерба городу на 12 млн рублей. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере при выполнении контрактов по уборке города Евпатории (ч.4 ст.159 УК РФ).

Откуда берется «красный газ» в домах севастопольцев. Необычный оранжево-красный цвет пламени в газовых плитах насторожил ряд севастопольцев, видимо, никогда раньше не сталкивавшихся с таким явлением.

На поиск подземных вод в Севастополе выделят авансом 110 млн рублей. На поиск подземных вод в Севастополе выделят 50% аванса от общей суммы федеральной субсидии. Заказчиком геологоразведочных работ выступит ГУП «Водоканал».

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Власти Севастополя хотят забрать воду из Инкерманского карьера

Власти Севастополя хотят забрать воду из Инкерманского карьера

Севастопольские власти намерены взять из Инкерманского карьера около миллиона кубометров воды на нужды города.

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