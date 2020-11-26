Водный кризис
Развитие сюжета: Работник «Воды Крыма» заплатит штраф за отключение двух домов от водоснабжения ● Аксенов назвал еще одну проблему в решении водного вопроса Крыма ● На поиск подземных вод в Севастополе выделят авансом 110 млн рублей ● Дожить до опреснения: что будет с водой в Крыму при отсутствии осадков ● В ялтинских водохранилищах зафиксирован исторический минимум запасов воды
Власти Севастополя хотят забрать воду из Инкерманского карьера
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Севастопольские власти намерены взять из Инкерманского карьера около миллиона кубометров воды на нужды города.
Как рассказал сегодня, выступая в Законодательном собрании, вице-губернатор Николай Жигулин, это поможет решить в городе проблему вододефицита.
«Сейчас ведется прокладка трубопровода для забора оттуда воды в городскую систему с последующей очисткой. Это вынужденная мера. Мы планируем взять оттуда порядка миллиона кубов. Мы знаем, что этот водоем природно восполнится, потому что там есть источники подземных вод, родники. Я помню, что в районе Инерманского монастыря после разработки карьера прекратил свое существование один из родников», – приводит слова Жигулина «Новый Севастополь».
Ранее сообщалось, что власти Севастополя потратят почти 5 миллиардов рублей на строительство водозаборов из реки Бельбек и Кадыковского карьера.
Депутаты Заксобрания города утвердили сегодня кандидатуру Жигулина на должность вице-губернатора. Он будет курировать сферу городского хозяйства.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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