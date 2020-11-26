В Ялте собутыльники избили мужчину и инсценировали его самоубийство

В Ялте перед судом предстанут двое местных жителей за избиение мужчины, в результате чего тот скончался.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

В августе 2020 года ночью между тремя местными жителями на фоне распития алкоголя возник конфликт, в ходе которого двое молодых людей избили потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте. Обвиняемые решили инсценировать самоубийство потерпевшего, когда поняли, что мужчина не подает признаков жизни.

Сейчас они заключены под стражу, уголовное дело будет направлено в суд. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Крыму перед судом предстанет житель Красногвардейского района за причинение травм владельцу хостела в Алуште, в результате чего тот погиб.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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