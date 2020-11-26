В Симферополе вор стащил из кабинета врача барсетку с 300 тысячами рублей

Симферопольские полицейские задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В территориальный отдел симферопольской полиции по линии «102» поступило сообщение от гражданина, который заявил, что в одной из частных клиник города, где он работает врачом, неизвестный проник в открытый кабинет и из шкафчика похитил барсетку с личными документами заявителя и денежными средствами в сумме 300 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 46-летний мужчина, временно проживающий в Симферополе. От задержанного получены признательные показания. По его словам, денежные средства он потратил на собственные нужды, а документы с барсеткой выбросил в мусорный контейнер.

Следователем отдела полиции №1 «Железнодорожный» Управления МВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.»в» ч.3 ст.158 УК РФ Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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