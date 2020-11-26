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Власть

В Севастополе приняли закон о налоге для физических лиц

В Севастополе приняли закон о налоге для физических лиц

фото © Крым.реалии

Депутаты парламента Севастополя 26 ноября сразу в двух чтениях приняли закон о налоге для физических лиц.

«Налоговые ставки устанавливаются в отношении жилых домов, квартир, комнат, гаражей и машино-мест, хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства в размере 0,1 процента от кадастровой стоимости – для объекта налогообложения, кадастровая стоимость которого составляет до 10 млн рублей включительно, подавляющее большинство недвижимости попадает под эту ставку; 0,2 процента от кадастровой стоимости – для объекта налогообложения, кадастровая стоимость которого составляет свыше 10 млн рублей до 50 млн рублей включительно, 0,3 процента от кадастровой стоимости – для объекта налогообложения, кадастровая стоимость которого составляет свыше 50 млн рублей до 300 млн рублей включительно», – сообщил директор Департамента финансов Севастополя Владимир Штоп.

По его словам, в целях создания условий для плавного введения налога от кадастровой стоимости предусмотрены понижающие коэффициенты. В первый год сумма налога будет начислена с применением коэффициента 0,2, во второй – 0,4. Начиная с третьего периода налог увеличивается на 10 процентов в год.

Отмечается, что власти Севастополя планируют ввести льготы по уплате налога.

«В виде необлагаемой площади недвижимого имущества планируется ввести на 50 квадратных метров дома, 20 квадратных метров квартиры и 10 квадратных метров комнаты. Предусмотрены вычеты из налоговой базы для несовершеннолетних детей из многодетных семей – 7 квадратных метров дома, 5 квадратных метров квартиры на каждого ребенка», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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В Севастополе приняли закон о налоге для физических лиц

В Севастополе приняли закон о налоге для физических лиц

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