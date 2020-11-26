В Севастополе нашли подозреваемого в изнасиловании

В Севастополе правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 33-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, вечером 26 июля 2020 году подозреваемый заметил молодую женщину в троллейбусе, вышел за ней на остановке, а в районе частного сектора напал и изнасиловал пострадавшую.

Отмечается, что поиск злоумышленника осложнялся отсутствием свидетелей. Однако следователи установили личность мужчины, причастного к совершению преступления.

Его задержали накануне. Сейчас по ходатайству следствия подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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