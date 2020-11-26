Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.0
воздух +3
море +14

Происшествия

В Севастополе нашли подозреваемого в изнасиловании

В Севастополе правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 33-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, вечером 26 июля 2020 году подозреваемый заметил молодую женщину в троллейбусе, вышел за ней на остановке, а в районе частного сектора напал и изнасиловал пострадавшую.

Отмечается, что поиск злоумышленника осложнялся отсутствием свидетелей. Однако следователи установили личность мужчины, причастного к совершению преступления.

Его задержали накануне. Сейчас по ходатайству следствия подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе вор стащил из кабинета врача барсетку с 300 тысячами рублей. Симферопольские полицейские задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Жительница Севастополя помогла подруге и стала жертвой мошенника. Излишняя доверчивость обошлась жительнице Севастополя в крупную сумму денег.

Севастополь на первом месте в России по росту преступности в 2020 году. Севастополь закрепился на первом месте среди регионов России по темпам роста преступности.

Директор предприятия в Севастополе присвоил себе почти два млн рублей. Бывший директор ГУП «Благоустройство города «Севастополь» предстанет перед судом за превышение должностных полномочий.

Спорт
Кто же победит в топ-матче 16-го тура РПЛ: казанский «Рубин» или ЦСКА

Кто же победит в топ-матче 16-го тура РПЛ: казанский «Рубин» или ЦСКА

Актуальный прогноз на ключевое противостояние в РПЛ. Какой результат будет в матче «Рубина» и ЦСКА. Лучшая ставка на поединок «Рубина» и московских армейцев.

Коронавирус в Крыму
В Крыму придумали принципиально новый подход к лечению КОВИД

В Крыму придумали принципиально новый подход к лечению КОВИД

Крым может создать принципиально новую вакцину от коронавируса, основанную на фрагментах его ДНК.

Власть
В Севастополе приняли закон о налоге для физических лиц

В Севастополе приняли закон о налоге для физических лиц

Депутаты парламента Севастополя 26 ноября сразу в двух чтениях приняли закон о налоге для физических лиц.

Водный кризис
Власти Севастополя хотят забрать воду из Инкерманского карьера

Власти Севастополя хотят забрать воду из Инкерманского карьера

Севастопольские власти намерены взять из Инкерманского карьера около миллиона кубометров воды на нужды города.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации