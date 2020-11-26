В Минздраве призвали крымчан жаловаться в WhatsApp

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко рассказал о работе WhatsApp-приемной ведомства.

Об этом шла речь на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в Крыму.

– Еще раз хочу напомнить номер нашей WhatsApp-приемной: +7-978-211-03-00, — сказал Александр Остапенко.

В WhatsApp-приемную по номеру +7-978-211-03-00 можно обратиться по всем без исключения вопросам, связанным с функционированием системы оказания всех видов медицинской помощи и медицинских услуг на территории Республики Крым.

WhatsApp-приемная будет заниматься проблемами доступности, качества, эффективности и своевременности оказания медицинской помощи, оснащенности медицинской организации, отказов в госпитализации, вымогательства, неоказания медицинской помощи, оскорбительного отношения к пациентам, несоблюдения врачебной тайны и другими вопросами.

Для того, чтобы обратиться в WhatsApp-приемную необходимо указать Ф.И.О. полностью, место проживания, мобильный телефон для связи, тезисно суть проблемы, наименование медицинской организации. Анонимные или не соответствующие данным требованиям сообщения рассматриваться не будут. Звонки в WhatsApp-приемную не принимаются.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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