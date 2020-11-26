Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Новые заболевшие и умершие: сводка по COVID-19 в Севастополе ● Еще шесть человек в Крыму скончались от коронавируса ● В Крыму выявили 231 случай коронавируса за сутки ● Новый год: севастопольцев запрут в домах и квартирах ● В Крыму больше сотни пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
В Минздраве призвали крымчан жаловаться в WhatsApp
Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко рассказал о работе WhatsApp-приемной ведомства.
Об этом шла речь на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в Крыму.
– Еще раз хочу напомнить номер нашей WhatsApp-приемной: +7-978-211-03-00, — сказал Александр Остапенко.
В WhatsApp-приемную по номеру +7-978-211-03-00 можно обратиться по всем без исключения вопросам, связанным с функционированием системы оказания всех видов медицинской помощи и медицинских услуг на территории Республики Крым.
WhatsApp-приемная будет заниматься проблемами доступности, качества, эффективности и своевременности оказания медицинской помощи, оснащенности медицинской организации, отказов в госпитализации, вымогательства, неоказания медицинской помощи, оскорбительного отношения к пациентам, несоблюдения врачебной тайны и другими вопросами.
Для того, чтобы обратиться в WhatsApp-приемную необходимо указать Ф.И.О. полностью, место проживания, мобильный телефон для связи, тезисно суть проблемы, наименование медицинской организации. Анонимные или не соответствующие данным требованиям сообщения рассматриваться не будут. Звонки в WhatsApp-приемную не принимаются.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Еще шесть человек в Крыму скончались от коронавируса. Еще шесть пациентов c подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Крыму.
В Крыму выявили 231 случай коронавируса за сутки. За 25 ноября на территории Республики Крым выявили 231 случай коронавирусной инфекции.
В Крыму больше сотни пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. В Крыму наблюдается рост госпитализации больных с коронавирусной инфекцией на 20% по сравнению с минувшей неделей.
Для больных ковидом в Крыму осталось всего 400 коек. Более 400 свободных коек для лечения больных с COVID-19 есть в распоряжении министерства здравоохранения Республики Крым, что составляет около 15% от общего числа.
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