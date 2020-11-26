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Коронавирус в Крыму

В Крыму выявили 231 случай коронавируса за сутки

09:04 четверг, 26 ноября 2020
В Крыму выявили 231 случай коронавируса за сутки

фото © Новости Крыма

За 25 ноября на территории Республики Крым выявили 231 случай коронавирусной инфекции.

 Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 25 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 231 случай коронавирусной инфекции, в том числе 34 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 160 выявлены при обращении за медицинской помощью, 71 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 3085 человек.

Выздоровевших за весь период – 10565 человек», — написал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Коронавирус в Крыму
В Крыму выявили 231 случай коронавируса за сутки

В Крыму выявили 231 случай коронавируса за сутки

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