В Крыму выявили 231 случай коронавируса за сутки

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За 25 ноября на территории Республики Крым выявили 231 случай коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 25 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 231 случай коронавирусной инфекции, в том числе 34 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 160 выявлены при обращении за медицинской помощью, 71 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 3085 человек.

Выздоровевших за весь период – 10565 человек», — написал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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