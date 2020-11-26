Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Новый год: севастопольцев запрут в домах и квартирах ● В Крыму больше сотни пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии ● Для больных ковидом в Крыму осталось всего 400 коек ● Врачи «скорой помощи» будут использовать экспресс-тесты на COVID-19 в Крыму ● Власти Украины утвердили гуманитарные основания для выезда из Крыма
В Крыму выявили 231 случай коронавируса за сутки
фото © Новости Крыма
За 25 ноября на территории Республики Крым выявили 231 случай коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«За 25 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 231 случай коронавирусной инфекции, в том числе 34 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 160 выявлены при обращении за медицинской помощью, 71 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 3085 человек.
Выздоровевших за весь период – 10565 человек», — написал Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Крыму выявили 231 случай коронавируса за сутки
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