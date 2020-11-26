В Крыму у предполагаемого наркоторговца нашли 1500 доз метадона

В Симферополе полицейские задержали мужчину, который подозревается в сбыте наркотических средств.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Во время осмотра места жительства задержанного полицейские выявили два свертка с кристаллическим порошком и 58 расфасованных пакетов. Кроме того, подозреваемый сам указал на закладки, с помощью которых он продавал вещество, и где обнаружили еще несколько десятков небольших пакетов.

Образцы порошка были направлены экспертам-химикам, которые выяснили, что в состав порошка входит метадон. Общий вес выявленных наркотиков составил более 360 граммов, что считается крупной партией. Таким образом на улицы Симферополя не попало порядка 1500 средне-разовых доз наркотика.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 «Сбыт наркотиков в крупном размере». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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