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Коронавирус в Крыму

В Крыму придумали принципиально новый подход к лечению КОВИД

18:02 четверг, 26 ноября 2020
В Крыму придумали принципиально новый подход к лечению КОВИД

фото © www.inform.kz

Крым может создать принципиально новую вакцину от коронавируса, основанную на фрагментах его ДНК.

Над новой вакциной работает группа ученых под руководством Владимира Оберемка. Руководитель проекта сам переболел коронавирусной инфекцией и решил найти способ ее эффективного лечения, пишет infox.ru.

Весной ученый опубликовал статью в научном издании Inflammation Research. Он написал, что через 10-20 лет коронавирус SARS-CoV-2 будет существенно слабее, чем его нынешняя версия. Оберемок объяснил это тем, что наиболее опасные мутации погибают вместе с носителем, а широко распространяются те, с которыми человек справился.

В другой статье ученый выдвинул идею вакцины на основе нуклеиновой кислоты SARS-CoV-2. В научных кругах идею сочли перспективной.

Перспективную вакцину уже исследуют на двух кроликах. Изначально у животных наблюдалось сильное воспаление, но уже со второй недели оно пошло на спад. Теперь предстоит подождать 2-3 месяца, чтобы понять выработались ли антитела.

Если антитела будут выявлены в достаточном количестве, автор исследования испытает вакцину на себе.

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