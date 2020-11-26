Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Как не заразиться коронавирусом в одной квартире с больным ● В Крыму готовятся к массовой вакцинации врачей «скорой» от COVID-19 ● «Контактных» севастопольцев не будут тестировать на коронавирус ● В Минздраве призвали крымчан жаловаться в WhatsApp ● Новые заболевшие и умершие: сводка по COVID-19 в Севастополе
В Крыму придумали принципиально новый подход к лечению КОВИД
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Крым может создать принципиально новую вакцину от коронавируса, основанную на фрагментах его ДНК.
Над новой вакциной работает группа ученых под руководством Владимира Оберемка. Руководитель проекта сам переболел коронавирусной инфекцией и решил найти способ ее эффективного лечения, пишет infox.ru.
Весной ученый опубликовал статью в научном издании Inflammation Research. Он написал, что через 10-20 лет коронавирус SARS-CoV-2 будет существенно слабее, чем его нынешняя версия. Оберемок объяснил это тем, что наиболее опасные мутации погибают вместе с носителем, а широко распространяются те, с которыми человек справился.
В другой статье ученый выдвинул идею вакцины на основе нуклеиновой кислоты SARS-CoV-2. В научных кругах идею сочли перспективной.
Перспективную вакцину уже исследуют на двух кроликах. Изначально у животных наблюдалось сильное воспаление, но уже со второй недели оно пошло на спад. Теперь предстоит подождать 2-3 месяца, чтобы понять выработались ли антитела.
Если антитела будут выявлены в достаточном количестве, автор исследования испытает вакцину на себе.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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