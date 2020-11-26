В Крыму предприниматель ненамеренно отравил двоих детей репеллентами

Следственный комитет по Крыму и Севастополю в ближайшее время направит в суд дело против частного предпринимателя и его знакомого, обвиняемых в отравлении детей по неосторожности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в ноябре 2019 года жительница Железнодорожного района Симферополя вызвала скорую помощь из-за внезапного ухудшения самочувствия ее троих детей. До приезда медиков скончался десятимесячный мальчик. Медики доставили в больницу восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика, где девочка умерла. Мальчика и мать удалось спасти.

На момент возбуждения уголовного дела основной версией следствия было отравление веществами неизвестной этиологии. Была назначен ряд экспертиз, который позволил следователям составить картину произошедшего.

Выяснилось, что на первом дома предприниматель арендовал нежилое помещение. С целью избавления от насекомых и дезинфекции он купил специальный препарат, который передал знакомому. Тот разложил репеллент по помещению.

В период с 22 по 24 ноября препарат вступил в реакцию с воздухом, выделился ядовитый газ фосфин, который проник через полости в квартиру на втором этаже. Именно этим газом и отравились женщина и трое ее детей.

Фигуранты уголовного дела полностью признали свою вину.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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