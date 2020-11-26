Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Контактных» севастопольцев не будут тестировать на коронавирус ● В Минздраве призвали крымчан жаловаться в WhatsApp ● Новые заболевшие и умершие: сводка по COVID-19 в Севастополе ● Еще шесть человек в Крыму скончались от коронавируса ● В Крыму выявили 231 случай коронавируса за сутки
В Крыму готовятся к массовой вакцинации врачей «скорой» от COVID-19
фото © Новости Крыма
В Республике Крым на следующей неделе планируют провести массовую вакцинацию врачей скорой медицинской помощи от коронавируса.
Об этом сообщил руководитель Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.
«На первом этапе были привиты 50 врачей. Сейчас формируются списки из врачей «скорой помощи», желающих вакцинироваться. Вакцинация дело добровольное. Желающих очень много», - рассказал Олефиренко.
Врачи, которым уже сделали прививку от коронавируса, чувствуют себя хорошо, добавил он.
«У врачей, которые привились, антитела к коронавирус появились на 21 день, как и планировалось. Жалоб на самочувствие не поступало, перенесли нормально», - подчеркнул собеседник агентства.
Ранее на полуострове от коронавируса изначально было вакцинировано 17 врачей. По словам главы Министерства здравоохранения РК Александра Остапенко, все врачи чувствуют себя нормально. Сам руководитель Минздрава заявил, что тоже желает привиться от COVID-19.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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