В Крыму готовятся к массовой вакцинации врачей «скорой» от COVID-19

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В Республике Крым на следующей неделе планируют провести массовую вакцинацию врачей скорой медицинской помощи от коронавируса.

Об этом сообщил руководитель Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

«На первом этапе были привиты 50 врачей. Сейчас формируются списки из врачей «скорой помощи», желающих вакцинироваться. Вакцинация дело добровольное. Желающих очень много», - рассказал Олефиренко.

Врачи, которым уже сделали прививку от коронавируса, чувствуют себя хорошо, добавил он.

«У врачей, которые привились, антитела к коронавирус появились на 21 день, как и планировалось. Жалоб на самочувствие не поступало, перенесли нормально», - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее на полуострове от коронавируса изначально было вакцинировано 17 врачей. По словам главы Министерства здравоохранения РК Александра Остапенко, все врачи чувствуют себя нормально. Сам руководитель Минздрава заявил, что тоже желает привиться от COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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