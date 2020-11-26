Коронавирус в Крыму
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В Крыму больше сотни пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
фото © Новости Крыма
В Крыму наблюдается рост госпитализации больных с коронавирусной инфекцией на 20% по сравнению с минувшей неделей.
При этом из общего количества тех, кто продолжает лечение, больше сотни пациентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Об этом сообщил глава Минздрава Крыма Александр Остапенко на заседании оперативного штаба по противодействию данной инфекции.
«Общий уровень госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией увечился с 767 на прошлой неделе до 933 на этой неделе. В качестве тревожного показателя, на мой взгляд – из продолжающих лечение пациентов, 109 находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. 44 пациента находятся на ИВЛ», – отметил Остапенко.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в ноябре продолжается рост летальных случаев от коронавирусной инфекции на полуострове. За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 225 случаев COVID-19, всего за время пандемии выявлено 14237 положительных на COVID-19, выписано с выздоровлением – 10212, умерли 258 человек.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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