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Власть

В Крыму бизнесменов наказали за «опасные аттракционы»

07:12 четверг, 26 ноября 2020

Прокуратура Киевского района Симферополя ранее провела проверку исполнения законодательства при оказании населению услуг с применением аттракционов.

Установлено, что ООО «Центр развлечений Алушта», оказывающее развлекательные услуги, не обеспечило выполнение всех необходимых правил безопасной эксплуатации аттракционной техники.

В частности, со стороны входа в батутные комплексы отсутствовали информационные таблички о правилах пользования оборудованием для посетителей, ограничениях и запретах при его использовании, не размещена информация о последней ежегодной проверке и ближайшей ежегодной проверке.

Кроме того, нарушены требования к размещению батутных комплексов, не установлены ограждения, исключающие доступ посетителей к элементам крепления и иным механическим элементам.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурор района возбудил дело об административном правонарушении в отношении юридического лица и его руководителя по ст. 14.13 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технического регламента).

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры района юридическое лицо подвергнуто административному штрафу в размере 100 тыс. рублей, должностному лицу назначен в штраф в размере 10 тыс. рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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