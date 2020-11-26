В Феодосии женщина подожгла кафе из-за плохого сервиса

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Мстительная крымчанка подшофе подожгла кафе в Феодосии из-за старых обид, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным полицейских, несколько лет назад 37-летняя подозреваемая отдыхала с друзьями в кафе. Тогда между персоналом заведения и гостями произошел конфликт. Компании не понравилось обслуживание, после чего они покинули кафе.

«Спустя несколько лет, проходя мимо этого же заведения ночью, женщина вспомнила старые обиды. Находясь в нетрезвом состоянии, гражданка решила поджечь кафе. Злоумышленница рассчитывала, что из-за сильного дождя и плохой погоды в этот день кафе пострадает частично и пожар нанесет незначительный ущерб», - говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемая подожгла шторы и с упоением наблюдала за огнем, который быстро распространялся по ткани. После чего мстительница вызвала такси и уехала домой. На следующий день женщина узнала о серьезных последствиях своего поступка.

Сейчас в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье «умышленный поджог». За такую месть женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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