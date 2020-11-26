Турецкий ударный дрон демонстративно подлетел к Крыму

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После того, как сравнительно недавно президент Турции открыто заявил о готовности вернуть Крым, подчеркнув, что полуостров являлся ранее частью Турции, рядом с Крымом появился турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2.

Это уже второй случай «провокационного поведения» турецких БПЛА рядом с границами полуострова, что «усиливает напряженность у границ», считают российские эксперты.

На представленной фотографии можно увидеть довольно необычный маршрут полета турецкого ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 рядом с северными границами Крыма. Непосредственного приближения к границам полуострова замечено не было, однако, за последних 48 часов это уже второй полет дронов ударного типа вблизи полуострова.

В то же время, украинские средства массовой информации сообщают о том, что в действительности, речь идет о турецком дроне, находящемся на вооружении украинских вооруженных сил, причем, последние задействованы специально для мониторинга обстановки на территории Крымского полуострова, хотя никаких официальных заявлений на этот счет со стороны Киева пока что не поступало.

Байрактар ​​ТБ2 — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство — частная компания «Baykar Makina».

Разработка проекта началась в 2000-х фирмой «Baykar Makina». TB2 основан на более раннем Bayraktar TB1, впервые запущенном в 2009 году.

Первый полет состоялся в 2014 году. В июне и августе 2014 «Bayraktar TB2» побил мировой рекорд среди беспилотных летательных аппаратов в классе тактических средневысотных БЛА по продолжительности полета. Он находился в небе на высоте 8 км 24 часа 34 минуты.

В 2014 году БПЛА прошел боевое крещение во время операции в восточной Турции.

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