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Власть

Суд вынес приговор сообщнику экс-вице-премьера Крыма Нахлупину

12:53 четверг, 26 ноября 2020

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к условному сроку заключения бывшего первого зампредседателя комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливку, обвиняемого во взяточничестве.

Об этом сообщает «Коммерсант».

Сливка признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорен шести с половиной годам лишения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Сливке наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком на пять лет.

Сообщается, что приговор в отношении экс-чиновника судья зачитывала почти четыре часа. Само почти 100-томное уголовное дело было рассмотрено накануне в особом порядке, о чем ходатайствовал подсудимый, полностью признавший свою вину.

Ярослав Сливка проходил по уголовному делу как предполагаемый сообщник экс-вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина и бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского. Все трое были задержаны в 2018 году по подозрению в получении взяток.

В июне этого года бывшим крымским чиновникам были предъявлены обвинения. В частности, Нахлупину инкриминировано более 20 эпизодов взяточничества, общая сумма которых превысила 16 млн рублей. По версии следствия, Нахлупин организовал коррупционную схему. Она заключалась в том, что подрядные работы и финансирование за счет федеральной целевой программы развития Крыма получали лишь те компании, которые затем оплачивали его поддержку.

Как предполагает обвинение, Сливка непосредственно получал деньги, а Дукорский контролировал исполнение указаний Нахлупина. Всем троим в итоге инкриминировали получение взятки организованной группой в особо крупном размере. Материалы дела составляют около 100 томов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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