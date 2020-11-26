Спасатели потушили пожар на списанном корабле в Севастополе

Спасатели ликвидировали в Севастополе пожар, возникший сегодня на списанном военном корабле.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Севастополю, на палубе загорелся мазут.

«По прибытии пятой пожарно-спасательной части повышенный ранг пожара не подтвердился. Было установлено, что горит мазут на нижнем ярусе палубы. На тушение был подан ствол «Пурга-5» и два водяных ствола. Площадь пожара составила 60 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Сигнал о возгорании на большом противолодочном корабле «Керчь», пришвартованном для разделки к причалу №52 в районе Симферопольского шоссе в Инкермане, поступил в МЧС в 11.58. Локализовать пожар удалось в 12.26, а полностью ликвидировать последствия возгорания – в 13.16.

В ведомстве отметили, что погибших и пострадавших нет. «Для установления причин произошедшего к работе приступила оперативно-следственная группа, в состав которой вошли сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС по Севастополю», – отметили в главке.

В тушении пожара были задействованы 32 человека и 10 единиц техники.

В ноябре 2014 года БПК «Керчь» уже был поврежден пожаром. Тогда причиной стала неисправность электроприборов.

В конце апреля текущего года «Керчь» отбуксировали в Инкерман для последующей утилизации.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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