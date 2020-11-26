Происшествия
Спасатели потушили пожар на списанном корабле в Севастополе
Спасатели ликвидировали в Севастополе пожар, возникший сегодня на списанном военном корабле.
Как сообщили в главном управлении МЧС по Севастополю, на палубе загорелся мазут.
«По прибытии пятой пожарно-спасательной части повышенный ранг пожара не подтвердился. Было установлено, что горит мазут на нижнем ярусе палубы. На тушение был подан ствол «Пурга-5» и два водяных ствола. Площадь пожара составила 60 квадратных метров», – говорится в сообщении.
Сигнал о возгорании на большом противолодочном корабле «Керчь», пришвартованном для разделки к причалу №52 в районе Симферопольского шоссе в Инкермане, поступил в МЧС в 11.58. Локализовать пожар удалось в 12.26, а полностью ликвидировать последствия возгорания – в 13.16.
В ведомстве отметили, что погибших и пострадавших нет. «Для установления причин произошедшего к работе приступила оперативно-следственная группа, в состав которой вошли сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС по Севастополю», – отметили в главке.
В тушении пожара были задействованы 32 человека и 10 единиц техники.
В ноябре 2014 года БПК «Керчь» уже был поврежден пожаром. Тогда причиной стала неисправность электроприборов.
В конце апреля текущего года «Керчь» отбуксировали в Инкерман для последующей утилизации.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Под Судаком водителя грузовика спас улавливающий тупик. Спасателям пришлось устранять последствия аварии с грузовиком, у которого отказали тормоза, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Белый пони потерялся в центре Керчи. В центре Керчи, недалеко от горы Митридат, пропал жеребец пони.
Львенка Филиппа Киркорова загрызли в крымском «Тайгане». Львицы разорвали звереныша по имени Филя, которого артист когда-то спас от смерти.
Скончался Диего Марадона. На 61 году жизни в Буэнос-Айресе скончался легендарный аргентинский футболист «Золотой мальчик» Диего Марадона.
Кто же победит в топ-матче 16-го тура РПЛ: казанский «Рубин» или ЦСКА
Актуальный прогноз на ключевое противостояние в РПЛ. Какой результат будет в матче «Рубина» и ЦСКА. Лучшая ставка на поединок «Рубина» и московских армейцев.
В Севастополе приняли закон о налоге для физических лиц
Депутаты парламента Севастополя 26 ноября сразу в двух чтениях приняли закон о налоге для физических лиц.
В Феодосии женщина подожгла кафе из-за плохого сервиса
Мстительная крымчанка подшофе подожгла кафе в Феодосии из-за старых обид, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Четверо погибли при столкновении троллейбуса и легковушки в Крыму
На трассе Симферополь – Алушта – Ялта столкнулись троллейбус и ВАЗ-2109, в результате ДТП погибли четыре человека.
24 ноября
Новые заболевшие и умершие: сводка по COVID-19 в Севастополе
В Севастополе за последние сутки был зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.