Севастопольский гаишник идет в тюрьму после встречи с мусоровозом

Севастопольский городской суд не проявил снисхождения к экс-сотруднику ДПС, признанному виновным в получении взятки, и решение суда предыдущей инстанции вступило в силу, сообщает суд.

Ранее было установлено, что утром 26 сентября 2019 года инспектор ДПС И., находясь в наряде патрульно-постовой службы, увидел на проспекте Генерала Острякова мусоровоз, припаркованный у остановки общественного транспорта «Кинотеатр «Москва».

Инспектор обратился к водителю, чтобы узнать, почему тот остановился в неположенном месте, и выяснил, что он не имеет водительского удостоверения российского образца. Сотрудник ДПС пояснил, что водителю и руководству организации, пустившему его на дорогу, может грозить административная ответственность.

«Водитель мусоровоза поинтересовался, можно ли избежать административной ответственности, предложив И. вознаграждение в виде денег за заведомо незаконное бездействие», – сказано в сообщении суда.

В тот же день правоохранитель получил от водителя мусоровоза 20 тысяч рублей, после чего был задержан полицейскими.

Изучив материалы уголовного дела, Севастопольский городской суд оставил без изменения обвинительный приговор предыдущей инстанции, согласно которому инспектор был признан виновным в получении взятки и получил наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с последующими ограничениями.

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