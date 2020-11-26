Севастополь на первом месте в России по росту преступности в 2020 году

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Севастополь закрепился на первом месте среди регионов России по темпам роста преступности.

Об этом говорится в отчете Министерства внутренних дел РФ за 10 месяцев этого года.

Сообщается, что в Севастополе за январь-октябрь 2020 года было совершено 5147 преступлений, их число увеличилось на 44,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в первую тройку регионов по этому показателю входят Санкт-Петербург (рост на 24,9%) и Ленинградская область (рост на 13,1%).

В Республике Крым за 10 месяцев 2020 года было зарегистрировано 18832 преступления, увеличение по сравнению с прошлым годом всего на 4%.

Также Севастополь лидирует и по раскрываемости преступлений. За 10 месяцев 2020 года в регионе на 20,7% увеличилось количество выявленных преступников. По этому показателю Республика Крым на восьмом месте по стране с увеличением в 3,8%.

По данным МВД, всего с начала этого года в России было совершено 1,7 миллиона преступлений. Это на 1,1% больше, чем за 10 месяцев 2019 года. От рук преступников погибли 19,1 тысяча человек, это на 5,8% меньше, чем год назад.

«Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе зарегистрированных вырос с 24,6% в январе - октябре 2019 года до 27,8%. Больше половины всех зарегистрированных преступлений (54,9%) составляют хищения чужого имущества», - говорится в отчете МВД.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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