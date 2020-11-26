Развожаев пригрозил чиновникам отставкой за закупку VIP-авто

фото © Новости Крыма

Руководство «Медицинского информационно-аналитического центра» Севастополя попыталось закупить на бюджетные деньги люксовые автомобили.

Госзакупка будет отменена, а согласовавшие ее – уволены.

Такие поручения от губернатора Севастополя Михаила Развожаева получил глава департамента здравоохранения Виталий Денисов на заседании правительства. Развожаев отметил, что закупка не была ни с кем согласована, а у руководства МИАЦ возникли «затемнения в полушариях».

«Прошу усилить контроль за закупками, чтобы все проходило с соблюдением порядка. Руководство МИАЦ какой-то автотранспорт решило себе приобрести, которого не было ни в одном бюджете и никогда не согласовывалось. Так как закупка еще не завершена, ее срочно отменить, автотранспорт этот вернуть, эти деньги нам пригодятся на другие цели по борьбе с COVID. А по поводу тех, кто принимал такое решение, сделать соответствующие выводы, вплоть до увольнения», - поручил Михаил Развожаев.

За два микроавтобуса Peugeot Traveller «Медицинский информационно-аналитический центр» заплатил 5,8 миллионов рублей. Один из автомобилей проходит в комплектации «Бизнес VIP».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украина не будет признавать российские паспорта, выданные крымчанам в Ростовской области и Краснодарском крае. Украина не будет признавать российские паспорта, выданные крымчанам в Ростовской области и Краснодарском крае России.

Стало известно когда Украина развернет гуманитарные лагеря около Крыма. Решение об обустройстве гуманитарных лагерей на контрольно-пропускных пунктах на административной границе Крыма с Херсонской областью может быть принято в случае обострения ситуации с распространением COVID-19 на полуострове.

В Госдуму внесен закон о будущем Севастополя. На сайте Госдумы РФ появился текст законопроекта, разработанного и внесенного Законодательным собранием Санкт-Петербурга. Инициатива питерских депутатов напрямую касается Севастополя.

Власти Украины утвердили гуманитарные основания для выезда из Крыма. В среду, 25 ноября, Кабинет министров Украины урегулировал условия временного прекращения работы КПВВ на Донбассе и на админгранице с Крымом.