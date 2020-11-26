Власть
Развожаев пригрозил чиновникам отставкой за закупку VIP-авто
фото © Новости Крыма
Руководство «Медицинского информационно-аналитического центра» Севастополя попыталось закупить на бюджетные деньги люксовые автомобили.
Госзакупка будет отменена, а согласовавшие ее – уволены.
Такие поручения от губернатора Севастополя Михаила Развожаева получил глава департамента здравоохранения Виталий Денисов на заседании правительства. Развожаев отметил, что закупка не была ни с кем согласована, а у руководства МИАЦ возникли «затемнения в полушариях».
«Прошу усилить контроль за закупками, чтобы все проходило с соблюдением порядка. Руководство МИАЦ какой-то автотранспорт решило себе приобрести, которого не было ни в одном бюджете и никогда не согласовывалось. Так как закупка еще не завершена, ее срочно отменить, автотранспорт этот вернуть, эти деньги нам пригодятся на другие цели по борьбе с COVID. А по поводу тех, кто принимал такое решение, сделать соответствующие выводы, вплоть до увольнения», - поручил Михаил Развожаев.
За два микроавтобуса Peugeot Traveller «Медицинский информационно-аналитический центр» заплатил 5,8 миллионов рублей. Один из автомобилей проходит в комплектации «Бизнес VIP».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украина не будет признавать российские паспорта, выданные крымчанам в Ростовской области и Краснодарском крае. Украина не будет признавать российские паспорта, выданные крымчанам в Ростовской области и Краснодарском крае России.
Стало известно когда Украина развернет гуманитарные лагеря около Крыма. Решение об обустройстве гуманитарных лагерей на контрольно-пропускных пунктах на административной границе Крыма с Херсонской областью может быть принято в случае обострения ситуации с распространением COVID-19 на полуострове.
В Госдуму внесен закон о будущем Севастополя. На сайте Госдумы РФ появился текст законопроекта, разработанного и внесенного Законодательным собранием Санкт-Петербурга. Инициатива питерских депутатов напрямую касается Севастополя.
Власти Украины утвердили гуманитарные основания для выезда из Крыма. В среду, 25 ноября, Кабинет министров Украины урегулировал условия временного прекращения работы КПВВ на Донбассе и на админгранице с Крымом.
Львенка Филиппа Киркорова загрызли в крымском «Тайгане»
Львицы разорвали звереныша по имени Филя, которого артист когда-то спас от смерти.
Экс-замглавы администрации Евпатории задержан сотрудниками ФСБ
Бывший заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк задержан сотрудниками ФСБ.
Новые заболевшие и умершие: сводка по COVID-19 в Севастополе
В Севастополе за последние сутки был зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.
Четверо погибли при столкновении троллейбуса и легковушки в Крыму
На трассе Симферополь – Алушта – Ялта столкнулись троллейбус и ВАЗ-2109, в результате ДТП погибли четыре человека.
24 ноября
Опубликован сценарий военных действий США и России за Крым
США и их союзник по НАТО устроили демонстративные ракетные стрельбы в Румынии. Причем на побережье Черного моря «с прицелом» на Крым.