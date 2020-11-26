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Власть

Развожаев пригрозил чиновникам отставкой за закупку VIP-авто

Развожаев пригрозил чиновникам отставкой за закупку VIP-авто

фото © Новости Крыма

Руководство «Медицинского информационно-аналитического центра» Севастополя попыталось закупить на бюджетные деньги люксовые автомобили.

Госзакупка будет отменена, а согласовавшие ее – уволены.

Такие поручения от губернатора Севастополя Михаила Развожаева получил глава департамента здравоохранения Виталий Денисов на заседании правительства. Развожаев отметил, что закупка не была ни с кем согласована, а у руководства МИАЦ возникли «затемнения в полушариях».

«Прошу усилить контроль за закупками, чтобы все проходило с соблюдением порядка. Руководство МИАЦ какой-то автотранспорт решило себе приобрести, которого не было ни в одном бюджете и никогда не согласовывалось. Так как закупка еще не завершена, ее срочно отменить, автотранспорт этот вернуть, эти деньги нам пригодятся на другие цели по борьбе с COVID. А по поводу тех, кто принимал такое решение, сделать соответствующие выводы, вплоть до увольнения», - поручил Михаил Развожаев.

За два микроавтобуса Peugeot Traveller «Медицинский информационно-аналитический центр» заплатил 5,8 миллионов рублей. Один из автомобилей проходит в комплектации «Бизнес VIP».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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