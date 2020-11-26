Водный кризис
Развитие сюжета: Аксенов назвал еще одну проблему в решении водного вопроса Крыма ● На поиск подземных вод в Севастополе выделят авансом 110 млн рублей ● Дожить до опреснения: что будет с водой в Крыму при отсутствии осадков ● В ялтинских водохранилищах зафиксирован исторический минимум запасов воды ● В Ялте вводят ограничения подачи воды
Работник «Воды Крыма» заплатит штраф за отключение двух домов от водоснабжения
Прокуратура Крыма добилась административного штрафа для должностного лица госпредприятия «Вода Крыма», по вине которого два дома в Керчи не получали воду.
Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«В период с 11 по 14 августа текущего года в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводе по улице Буденного в Керчи жителям домов № 33 и 40 услуга водоснабжения не предоставлялась», – говорится в сообщении.
В прокуратуре пояснили, что согласно законодательству перерыв в подаче холодной воды при аварии на сетях водоснабжения не должен превышать 12 часов. В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.
«По результатам рассмотрения возбужденного прокурором дела виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа. Постановление в законную силу не вступило», – говорится в сообщении.
Ответственное должностное лицо керченского филиала госпредприятия привлечено к ответственности по статье 7.23 КоАП РФ – нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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