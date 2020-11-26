Работник «Воды Крыма» заплатит штраф за отключение двух домов от водоснабжения

Прокуратура Крыма добилась административного штрафа для должностного лица госпредприятия «Вода Крыма», по вине которого два дома в Керчи не получали воду.

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В период с 11 по 14 августа текущего года в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводе по улице Буденного в Керчи жителям домов № 33 и 40 услуга водоснабжения не предоставлялась», – говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что согласно законодательству перерыв в подаче холодной воды при аварии на сетях водоснабжения не должен превышать 12 часов. В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.

«По результатам рассмотрения возбужденного прокурором дела виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа. Постановление в законную силу не вступило», – говорится в сообщении.

Ответственное должностное лицо керченского филиала госпредприятия привлечено к ответственности по статье 7.23 КоАП РФ – нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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