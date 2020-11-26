Прогноз погоды в Крыму на четверг 26 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 26 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман 200-500), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман 200-500), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман 200-500), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 9, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 93 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью около 8 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 100 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северный 11 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 77 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 84 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью около 5 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 73 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 10, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 84 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 8, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 87 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 8, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северный 8 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 88 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью около 4 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 90 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью около 3 градусов. Ветер юго-западный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 98 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 9 до 14 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 12, на мысе Казантип в Азовском море - 10, в Керчи - 11, в Николаевке - 13, в Севастополе - 13, в Судаке - 12, на Тарханкуте - 11, в Феодосии - 12, в Ялте - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 26, на Кипре - 24, в Одессе - 10, в Сочи - 17, в Турции - 24, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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