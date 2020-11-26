Под Судаком водителя грузовика спас улавливающий тупик

Спасателям пришлось устранять последствия аварии с грузовиком, у которого отказали тормоза, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По данным министерства, авария произошла на дороге Судак – Грушевка.

Спасатели выяснили, что у грузовика отказали тормоза, из-за чего водителю пришлось воспользоваться улавливающим тупиком. Во время маневра автомобиля прицеп опрокинулся на бок.

Сотрудники МЧС устранили последствия аварии, обеспечив противопожарную безопасность. Водитель во время аварии не пострадал.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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