Происшествия
Под Судаком водителя грузовика спас улавливающий тупик
Спасателям пришлось устранять последствия аварии с грузовиком, у которого отказали тормоза, сообщает пресс-служба МЧС РК.
По данным министерства, авария произошла на дороге Судак – Грушевка.
Спасатели выяснили, что у грузовика отказали тормоза, из-за чего водителю пришлось воспользоваться улавливающим тупиком. Во время маневра автомобиля прицеп опрокинулся на бок.
Сотрудники МЧС устранили последствия аварии, обеспечив противопожарную безопасность. Водитель во время аварии не пострадал.
Ранее в Сакском районе водитель мопеда погиб после столкновения с грузовиком.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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