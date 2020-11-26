Общество
Почти полтысячи пар поженились за две недели в Крыму
Более 1100 браков и рождений зарегистрировали отделы ЗАГС Крыма за две недели.
Также в этот период зарегистрировано большое количество двоен, сообщает пресс-служба Минюста РК.
Отделы ЗАГС Крыма за две предыдущие недели зарегистрировали рождение 741 новорожденных и брак 446 пар влюбленных. В частности, за этот период наибольшее количество записей актов о рождении составлено в отношении девочек — 385, в отношении мальчиков немного меньше — 356. Кроме того, зарегистрировано большое количество двоен — 11: в столице Крыма — 5 парных малышей, Керчи и Евпатории — по 2, по одной в Алуште и Симферопольском районе.
Наибольшее количество рождений при этом в Симферополе — 203, Керчи — 56, Евпатории — 55 и Симферопольском районе — 52. Также, что примечательно, предыдущие две недели ознаменовались оригинальным выбором имен родителями для своих новорожденных детей: Василиса, Марьям, Платон, Акбаршо, Оюна, Милуш, Демид, Агата, Аббас, Анэлия, Демирель, Давуд, Адам, Арсений, Лейсан, Эсат, Эмир-Асан, Улькера, Лютфие, Тагир, Жанна, Иса, Радомир, Нурлан, Персей, Амира, Златослава, Океан, Лаура, Латика, Аскер, Нури, Леман-Хан, Мусса, Мери, Марго.
Что касается брачных союзов, изначально можно говорить о том, что временное приостановление торжественных регистраций браков абсолютно никак не повлияло на их количество.
Кроме того, наибольшее количество раз Марш Мендельсона только для двоих играл в столице Крыма — 118, Ялте — 57, Феодосии — 33, Керчи — 31 и Евпатории — 28. А среди молодоженов были, как и самые молодые — 19-летние женихи и 18-летние невесты, так и пары в почетном возрасте — жених и невеста — по 73 года, невеста — 64 года и жених — 79 лет, а также 83-летний супруг и его 73-летняя супруга. Однако чаще всего в брак все-таки вступали мужчины в возрасте 34-36 лет и женщины 32-33 лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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