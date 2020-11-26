Власть
Опубликован сценарий военных действий США и России за Крым
фото © Новости Крыма
США и их союзник по НАТО устроили демонстративные ракетные стрельбы в Румынии. Причем на побережье Черного моря «с прицелом» на Крым.
Залповая стрельба реактивными снарядами произошла еще неделю назад – 19 ноября, в четверг. На Черноморское побережье в Румынии подогнали две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS или M142 High Mobility Artillery Rocket. Это высокомобильная ракетная артиллерийская система.
По задумке натовского командования, она и в самом деле должна быть такой – скоростной в доставке. Для этого из базы «Рамштайн» в Германии военно-транспортными самолетами С-130 «Геркулес» перебросили установки в Румынию. И почти сходу пошла стрельба. Как сообщает источник, близкий к Пентагону, был сделан залп на максимальную дальность в 300 км, после чего установки свернули и отправили транспортной авиацией обратно. На «все про все» ушло не более трех часов. Команду накрыть огнем исполняли артиллеристы 41-й бригады США и румынские части.
Как сообщают американские СМИ, это фактически первая партия ракетных установок залпового огня M142 HIMARS, которые появились на юге Европе после 2006 года. Тогда США и НАТО приняли решение сконцентрироваться больше на Ираке и Афганистане. Хотя в 2016 те же установки уже «светились» в Эстонии на учениях Saber Strike-2016 («удар саблей» - МК).
В Пентагоне эти стрельбы нарекли «явным посланием для Москвы». Журнал Forbes тоже решил добавить нотку поострее: «Дальнобойная и реактивная артиллерия в Европе с помощью верного союзника НАТО США восстановлена. Теперь Россия должна знать это».
– Это игра «на публику», американцы очень падкие до выдуманных сенсаций, - заявил военный эксперт Алексей Леонков. – Например, не так давно было такое: «пушка выстрелила гиперзвуковым снарядом». Но на деле оказалось – это уже известный подкалиберный снаряд, который летает до 2 км в секунду. Теперь новая «сенсация» - привезли две установки на самолете, выгрузили, отстрелялись и ушли. Ух ты! Если мы будем публиковать, как в России учения проводятся, когда войска целыми армиями перебрасывают с одного конца страны в другой, то больше говорить не о чем будет.
– Почему именно эти установки залпового огня M142 HIMARS нам преподносят как оружие, которое стало якобы «посланием для Москвы»?
– Дело в том, что M142 HIMARS располагается на шасси, которое хотят адаптировать под новый оперативно-тактический ракетный комплекс. Его дальность – порядка тысячи километров. Сухопутные ракеты такой дальности раньше были запрещены Договором РСМД. Но Договор о ракетах средней и меньшей дальности, благодаря американцам, приказал долго жить. Поэтому сейчас с помпой нам демонстрируют это оружие. Я подозреваю, что идет вопрос о финансировании такой новой ракетной системы. Прошлый бюджет «проеден» - надо новых денег. Вот такая пиар-акция.
– Но нельзя же игнорировать и такой пиар. Тем более, стрельбы были на черноморском побережье, до Крыма рукой подать… Чем можем ответить?
– С одной стороны, эта установка, благодаря своей мобильности, преподносится как не опасающаяся контрбатарейной борьбы, когда противник засекает залп и тут же уничтожает пусковые установки. Но у нас против реактивного огня противника борьба не контрбатарейная. В том же регионе у нас есть станция радиотехнической разведки, которая определяет откуда пальнули. Это раз. Дальше по ракетам, которые выпустили в нас, работают комплексы противовоздушной обороны., например «Панцири» - они «умеют» сбивать снаряды РСЗО. И три: по тому месту, откуда пальнули, туда летит уже что-то типа ракеты оперативно-тактического «Искандера». Она и накроет все что есть на той позиции, и сделает это очень быстро. Вероятно, еще до того, как ракеты HIMARS долетят до нас. Ну и добавлю: если в том районе есть еще и наши самолеты, то «прилетит» по противнику еще и от них.
«M142 HIMARS – это комплекс из 6 реактивных ракет на универсальном 6-колесном шасси австрийского грузовика Steyr 12М18. Аналог российского «Смерча». Вес установки с полной ракетной загрузкой – 11 тонн, при этом он способен развить скорость до 85 кс в час на автомагистрали. Главная «фишка» его габариты: он полностью помещается в военно-транспортные самолеты США и НАТО типа С-130 Геркулес» и «Гэлакси».
В арсенале M142 HIMARS – обычные неуправляемые реактивные 227-мм фугасы, постановщики мин, снаряды увеличенной мощности и дальности, и даже кассетные снаряды с электронными «мозгами». Еще одно преимущество – быстра перезарядка. Новые ракеты устанавливаются единым контейнером-пеналом, а не по одной».
В тексте использованы материалы: МК
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