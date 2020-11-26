Новый мэр Ялты остановила проведение конкурса на пассажироперевозки

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Временно исполняющий полномочия главы администрации Ялты Янина Павленко сообщила о принятом ею решении временно приостановить конкурс на пассажирские перевозки, который должен был состояться до 25 ноября.

Соответствующее заявление она сделала в ходе совещания с руководителями территориальных органов местной администрации.

«Анализируя то, что происходит в регионе, о чем люди пишут в социальных сетях, я просто как житель Ялты увидела много нареканий на работу общественного транспорта – на несоблюдение расписания, отсутствие должного качества обслуживания, состояние подвижного состава. И при этом новая схема, которую предлагается внедрить в ближайшее время, предполагает сокращение подвижного состава практически на 50%», – обратила внимание Павленко.

Согласно данному ею поручению, до проведения конкурса все руководители территориальных органов должны проанализировать количество транспорта, которое предусмотрено в конкурсной документации, и высказать свое мнение о том, хватит ли подвижного состава для качественного обслуживания населенных пунктов.

«Я хочу, чтобы вы посмотрели через призму интересов людей вверенных вам населенных пунктов. Каждый из вас должен согласовать то, что отображено в конкурсной документации, которая есть, а если не согласовываете – напишите замечания», – пояснила временно исполняющий полномочия главы администрации и подчеркнула, что эта работа должна быть завершена до 27 ноября.

Аналогичную работу по итогам совещания Павленко поручила провести по всем проблемным вопросам каждого из населенных пунктов, входящих в муниципальное образование. «Мы – одна команда, поэтому жду от всех руководителей территориальных органов администрации сведения о том, что уже вами сделано, на каком этапе находится решение проблем, а также ваши конкретные предложения по их решению», – заключила руководитель города.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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