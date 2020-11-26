Новый год: севастопольцев запрут в домах и квартирах

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Власти Севастополя приняли новый пакет ограничений в преддверии новогодних праздников, чтобы не усугубить «неуверенно стабильную» ковид-ситуацию в городе.

Об этом сообщалось на заседании оперативного штаба.

С 20 декабря этого года в городе в ресторанах, гостиницах, спа-отелях и санаториях запрещены любые массовые мероприятия — банкеты, свадьбы, корпоративы, а также услуги кейтеринга. Как уточнялось, запрет на организацию таких мероприятий будет действовать как в вечернее, так и в дневное время.

Также с 20 декабря по 15 января запрещены организация и проведение новогодних елок на площадях города, в домах культуры, в торгово-развлекательных, спортивных комплексах, гостиницах, детских садах и в учреждениях допобразования. Единственное послабление сделано для проведения новогодних утренников в отдельно взятых группах и школьных классах без участия родителей и посторонних лиц.

«Новый год должен стать исключительно семейным праздником, к сожалению, из-за эпидемиологической обстановки», — резюмировал Развожаев.

Что касается работы театров и кинотеатров, то их судьба еще не решена окончательно — пока их работа запрещена, но, возможно, им разрешат открыться при условии заполнения залов не более чем на 30%. Вернуться к этому вопросу их работы в новогодние праздники планируется в начале декабря.

Кроме того, до 15 января сохраняются введенные прежде запреты на зрелищные и публичные массовые мероприятия (за исключением спортивных на открытом воздухе численностью до 50 человек), регистрацию брака, проведение экскурсий, а также ограничение работы для кафе и ресторанов до 22 часов. Гостиницы города по-прежнему могут принимать гостей только при предъявлении результата теста на ковид.

В силе остается масочный режим и обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

В тексте использованы материалы: Форпост

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