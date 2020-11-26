Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.9
воздух +9
море +14

Коронавирус в Крыму

Новые заболевшие и умершие: сводка по COVID-19 в Севастополе

Новые заболевшие и умершие: сводка по COVID-19 в Севастополе

фото © gazetauzao.ru

В Севастополе за последние сутки был зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

Кроме того, скончались три человека: мужчины в возрасте 68 и 82 лет и 82-летняя женщина.

Известно, что все заболевшие – местные жители в возрасте от двух до 76 лет. Из них 17 человек были госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные оставлены дома на амбулаторном лечении. Еще 108 пациентов в Севастополе были выписаны после выздоровления.

Всего с начала года в регионе коронавирусом заразились 4098 человек. Из них 3578 пациентов уже выздоровели, а 112 скончались. По состоянию на утро 26 ноября, с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах проходят лечение 183 пациента, в пансионате «Изумруд» – 53 человека, на амбулаторном лечении дома находятся еще 202 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму выявили 231 случай коронавируса за сутки. За 25 ноября на территории Республики Крым выявили 231 случай коронавирусной инфекции.

В Крыму больше сотни пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. В Крыму наблюдается рост госпитализации больных с коронавирусной инфекцией на 20% по сравнению с минувшей неделей.

Для больных ковидом в Крыму осталось всего 400 коек. Более 400 свободных коек для лечения больных с COVID-19 есть в распоряжении министерства здравоохранения Республики Крым, что составляет около 15% от общего числа.

Врачи «скорой помощи» будут использовать экспресс-тесты на COVID-19 в Крыму. Власти Крыма приняли решение оснастить машины «скорой помощи» экспресс-тестами на выявление антител новой коронавирусной инфекции.

Происшествия
Львенка Филиппа Киркорова загрызли в крымском «Тайгане»

Львенка Филиппа Киркорова загрызли в крымском «Тайгане»

Львицы разорвали звереныша по имени Филя, которого артист когда-то спас от смерти.

Власть
Экс-замглавы администрации Евпатории задержан сотрудниками ФСБ

Экс-замглавы администрации Евпатории задержан сотрудниками ФСБ

Бывший заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк задержан сотрудниками ФСБ.

Коронавирус в Крыму
Новые заболевшие и умершие: сводка по COVID-19 в Севастополе

Новые заболевшие и умершие: сводка по COVID-19 в Севастополе

В Севастополе за последние сутки был зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

Власть
Опубликован сценарий военных действий США и России за Крым

Опубликован сценарий военных действий США и России за Крым

США и их союзник по НАТО устроили демонстративные ракетные стрельбы в Румынии. Причем на побережье Черного моря «с прицелом» на Крым.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации