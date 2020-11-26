Названы наиболее частые симптомы COVID-19 у детей

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Температура и кашель являются наиболее распространенными симптомами коронавируса у детей, в некоторых случаях у маленьких пациентов наблюдаются проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По словам специалиста, проблемы с желудком встречаются у двух процентов заболевших детей. Горелов отметил, что потерю обоняния в данном случае сложно назвать характерным симптомом, поскольку сложно понять, есть ли он у маленьких детей, так как они не могут сами это объяснить.

Ранее американский медицинский регулятор CDC сообщил, что при коронавирусе у несовершеннолетних возникает редкое, но тяжелое осложнение — Детский системный воспалительный синдром, или Кавасаки. Он может вызвать у детей жар, сыпь, боли в животе, рвоту. Среди возможных симптомов также назывались раздражительность, вялость, диарея, конъюнктивит, увеличенные лимфоузлы на шее, потрескавшиеся губы или красный язык, опухшие руки и ступни.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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