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Москаль объяснил, почему растет преступность в Севастополе

Москаль объяснил, почему растет преступность в Севастополе

фото © Новости Крыма

Рекордные показатели по росту преступности в Севастополе, которые фиксирует МВД России в 2020 году, связан с увеличением количества городского населения.

Такое мнение высказал бывший начальник крымского управления Министерства внутренних дел Украины Геннадий Москаль, который занимал эту должность дважды – в 1997-2000-м и 2009-2010 годах.

«Севастополь всегда отличался от Крыма, но чтобы наблюдался рост преступности более чем на 40% – такого не было. На мой взгляд, это связано с высокой степенью урбанизации Севастополя – там почти нет сельского населения. То есть большая концентрация горожан всегда дает высокий уровень преступности», – считает экс-глава крымского главка МВД.

Геннадий Москаль добавил, что в Севастополе ранее значительную часть преступлений совершали заезжие россияне.

«Был большой сегмент преступлений, которые совершали отдыхающие – а большинство из них приезжали из Российской Федерации. Понапиваются, кого-то побьют, ограбят. Совершали квартирные кражи. Такие преступления нельзя было назвать единичными, их было много. Теперь Россия пусть со своими гражданами сама и разбирается», – заключил Москаль.

В конце ноября Министерство внутренних дел России опубликовало отчет за 10 месяцев этого года, где Севастополь возглавил рейтинг регионов по темпам роста преступности. Согласно отчету, в Севастополе с января по октябрь было зарегистрировано 5147 преступлений. Это на 44,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первую тройку регионов России по этому показателю также входят Санкт-Петербург (рост на 24,9%) и Ленинградская область (рост на 13,1%).

Всего в Крыму, по данным МВД России, за 10 месяцев этого года было зарегистрировано 18832 преступления, увеличение по сравнению с прошлым годом составило 4%. В рейтинге по раскрываемости преступлений Крым – на восьмом месте с увеличением на 3,8%.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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