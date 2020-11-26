Происшествия
Львенка Филиппа Киркорова загрызли в крымском «Тайгане»
фото © МК
Львицы разорвали звереныша по имени Филя, которого артист когда-то спас от смерти.
В крымском сафари-парке «Тайган» погиб львенок по имени Филя, названный в честь своего спасителя Филиппа Киркорова, пишет Telegram-канал «Mash».
Еще четыре года назад во время своего визита в «Тайган» певец увидел, как одна из львиц начала рвать зубами чужих детенышей. Благодаря этому одного львенка удалось спасти. Вчера, 26 ноября, директор артиста позвонил в парк, чтобы узнать о здоровье зверя и ему рассказали, что львенка все же убили взрослые особи, а Киркорову решили об этом не сообщать.
Ранее «Примечания» писали о том, что суд признал виновным владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Львенка Филиппа Киркорова загрызли в крымском «Тайгане»
Львицы разорвали звереныша по имени Филя, которого артист когда-то спас от смерти.
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