Львенка Филиппа Киркорова загрызли в крымском «Тайгане»

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Львицы разорвали звереныша по имени Филя, которого артист когда-то спас от смерти.

В крымском сафари-парке «Тайган» погиб львенок по имени Филя, названный в честь своего спасителя Филиппа Киркорова, пишет Telegram-канал «Mash».

Еще четыре года назад во время своего визита в «Тайган» певец увидел, как одна из львиц начала рвать зубами чужих детенышей. Благодаря этому одного львенка удалось спасти. Вчера, 26 ноября, директор артиста позвонил в парк, чтобы узнать о здоровье зверя и ему рассказали, что львенка все же убили взрослые особи, а Киркорову решили об этом не сообщать.

Ранее «Примечания» писали о том, что суд признал виновным владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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