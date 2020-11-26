Кто же победит в топ-матче 16-го тура РПЛ: казанский «Рубин» или ЦСКА

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Актуальный прогноз на ключевое противостояние в РПЛ. Какой результат будет в матче «Рубина» и ЦСКА. Лучшая ставка на поединок «Рубина» и московских армейцев.

Московские армейцы пребывают в статусе единоличного лидера соревнования. Тем не менее расслабляться футболистам ЦСКА нельзя. Ближайший преследователь, питерский «Зенит», отстает от них всего на один балл.

«Рубин» после нескольких достойных побед попал в проигрышную серию. Поединок с лидером может стать возрождением казанской команды. Перед составлением прогноза узнаем, в каком состоянии подходят к матчу команды.

«Рубин«

Подопечные Леонида Слуцкого проиграли в Лиге два матча подряд. Причем форварды словно разучились попадать по мячу. В домашнем противостоянии с «Ростовом» казанцы наскребли всего два удара в створ ворот.

В оправдание беззубой игры «Рубина» стоит указать на отсутствие пяти твердых игроков основного состава. Самая главная потеря - Хвича. Молодой грузинский креативщик играет важнейшую роль в тактических построениях Леонида Слуцкого.

Казанцы всегда стараются играть остро, наверняка и в поединке с ЦСКА захотят завладеть инициативой. В том, что Слуцкий сумеет настроить своих футболистов на матч с ЦСКА сомневаться не нужно.

ЦСКА

Армейский клуб вырвался в лидеры турнира. Армейцы теперь располагают глубиной состава, когда заметно укрепили свой ростер в межсезонье. Несколько трансферов талантливых молодых футболистов, плюс менеджмент сумел уговорить Николу Влашича остаться еще на сезон в армейском клубе и ЦСКА лидер РПЛ.

Армейцы показывают невнятную игру только в Лиге Европы. Видимо команда определилась с приоритетами. Главная цель - победа в чемпионате. Конкуренты показывают слабый футбол или находятся в глубоком игровом кризисе. У ЦСКА действительно хорошие шансы на итоговый успех.

Личные встречи

За пять последних поединков в Казани были зафиксированы следующие результаты:

- четыре «сухих» победы ЦСКА;

- одна ничья.

Прогноз

В предстоящем поединке предлагаем сделать ставку на результативную ничью. Слуцкий великолепно знает игру ЦСКА и сумеет найти противодействие. У армейцев большой список травмированных игроков плюс усталость после матча с голландцами в Лиге Европы.

Лучший коэффициент на ничью предлагает букмекерская компания 1win - 3.57. По ссылке бетторы смогут ознакомиться с независимым обзором бк, который разместили эксперты популярного портала о ставках на спорт Ratingbet.com .

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