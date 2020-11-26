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Крым захватывает зерновой клещ
фото © Новости Крыма
Распространение и питание красноногого зернового клеща на посевах озимой пшеницы в Крыму можно остановить, проведя обработку инсектицидом широкого спектра действия.
Об этом рассказала доцент кафедры плодоовощеводства и виноградарства Крымского федерального университета Наталья Валеева.
«Это лишний повод произвести комплексную обработку от всех вредителей сразу – и от красноногих клещей, и от личинок хлебных жужелиц. Применить можно инсектицид БИ-58, который поражает многих вредителей в посевах», – рассказала Валеева.
В Россельхозцентре по Республике Крым отметили, что в регионе зафиксировано активное питание и заселение посевов красноногим зерновым клещом. Впервые массовое проявление их вредоносности было выявлено год назад на западном побережье полуострова.
Текущей осенью специалисты обследовали в Крыму почти 1 800 гектаров, заселение клещом отмечено на всей территории. Их средняя численность составила 7,5 особи на лист. Вся заселенная территория обработана специальными препаратами. Экономический порог вредоносности составляет пять особей на лист, или 10% поврежденных растений.
По словам Валеевой, необходимо регулярно осматривать посевы и при выявлении вредителей производить обработку. В Россельхозцентре добавили, что некоторые аграрии в Крыму сталкиваются со сложностями при выявлении повреждений посевов клещом, поэтому рекомендуют обращать особое внимание на посевы рано утром или поздно вечером и при сильной облачности, когда клещи питаются открыто на растениях.
Ранее сообщалось об увеличении количества личинок хлебной жужелицы на посевах Крыма.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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