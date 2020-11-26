«Контактных» севастопольцев не будут тестировать на коронавирус

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Севастопольцев, контактировавших с больными коронавирусом, не будут тестировать на ковид при отсутствии признаков ОРВИ.

Соответствующие изменения санитарных норм были приняты Роспотребнадзором и озвучены на сегодняшнем оперативном штабе правительства города.

«Многие люди звонят и говорят, почему им не проводят тест при нормальном самочувствии. Раньше действительно нужно было проводить тестирование и контактным, но на сегодняшний день изменились санитарные нормы, и теперь — только если появились признаки ОРВИ», — пояснил вице-губернатор Александр Кулагин.

Контактировавшие с больными должны уйти на самоизоляцию на 14 дней. Вице-губернатор напомнил, что они имеют право получить на это время (с момента последнего контакта) больничный лист. Если за это время проявятся признаки ОРВИ, необходимо вызвать в врача, который уже проведет тестирование.

Согласно последним рекомендациям Роспотребнадзора обязательно берется тест на коронавирус при обращении в медучреждение пациента с температурой.

«В понедельник было достаточно большое обращение больных с температурой по поликлиникам, больше 500 только по 1-й городской больнице», — уточнил Кулагин.

Напомним: власти города ввели новые ограничения в преддверии новогодних праздников и продлили уже существующие до середины января.

В тексте использованы материалы: Форпост

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