Коронавирус в Крыму
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«Контактных» севастопольцев не будут тестировать на коронавирус
фото © gazeta.ru
Севастопольцев, контактировавших с больными коронавирусом, не будут тестировать на ковид при отсутствии признаков ОРВИ.
Соответствующие изменения санитарных норм были приняты Роспотребнадзором и озвучены на сегодняшнем оперативном штабе правительства города.
«Многие люди звонят и говорят, почему им не проводят тест при нормальном самочувствии. Раньше действительно нужно было проводить тестирование и контактным, но на сегодняшний день изменились санитарные нормы, и теперь — только если появились признаки ОРВИ», — пояснил вице-губернатор Александр Кулагин.
Контактировавшие с больными должны уйти на самоизоляцию на 14 дней. Вице-губернатор напомнил, что они имеют право получить на это время (с момента последнего контакта) больничный лист. Если за это время проявятся признаки ОРВИ, необходимо вызвать в врача, который уже проведет тестирование.
Согласно последним рекомендациям Роспотребнадзора обязательно берется тест на коронавирус при обращении в медучреждение пациента с температурой.
«В понедельник было достаточно большое обращение больных с температурой по поликлиникам, больше 500 только по 1-й городской больнице», — уточнил Кулагин.
Напомним: власти города ввели новые ограничения в преддверии новогодних праздников и продлили уже существующие до середины января.
В тексте использованы материалы: Форпост
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