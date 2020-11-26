Общество
Какой сегодня праздник 26 ноября
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Сегодня, 26 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Международный день сапожника
26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.
Изготовление обуви и ее починка – очень древнее ремесло, и первоначально работа сапожника была исключительно ручным трудом, причем весьма нелегким. Ведь сапожникам, или башмачникам, приходилось шить все виды обуви вручную – от тапочек до сапог. Поэтому не удивительно, что их профессия считалась одной из самых востребованных. А искусные сапожники, чья обувь считались практически произведениями искусства, были вообще на «вес золота».
День борьбы с ожирением (Anti-Obesity Day)
26 ноября во многих странах мира проходят мероприятия, посвященные борьбе с лишним весом. В целом данная кампания известна как День против ожирения (Anti-Obesity Day). Этот праздник был учрежден организациями здравоохранения в Индии и странах Совета сотрудничества арабских государств и призван осведомить население об ожирении, как об одной из угроз для здоровья нации.
Ожирением называют физическое состояние, при котом лишний жир накапливается в теле в таких количествах, что может причинить серьезные проблемы со здоровьем. Ожирение ведет к резкому сокращению длительности жизни и повышает риск развития заболеваний сердца, диабета, остеоартроза и др.
Именно ожирение считается одной из самых главных проблем в современном обществе. Ожирением страдают практически во всех точках мира. В 1997 ВОЗ формально признала ожирение глобальной эпидемией.
Иван Златоуст - Осенние зяби
В этот день церковь отмечает праздник Иоанна Златоуста - архиепископа Константинопольского, жившего в 4-5 веках и почитаемого в качестве одного из трех Вселенских святителей и учителей (наравне со святыми Василием Великим и Григорием Богословом).
Также сегодня, 26 ноября, отмечают такие праздники:
- День памяти святого Иоанна Златоуста
- Всемирный день информации (World Information Day)
- День благодарения в США
- День переворачивания мира
- День торта (National Cake Day) в США
- День напоминания о покупках (Shopping Reminder Day) в США
- День провозглашения республики Монголия
- День Конституции Индии
- День Басиджа в Иране
- День траура (National Day of Mourning) в США
Сегодня именины празднуют: Иван, Никифор, Герман, Антонин, Леонард, Манефия (Манефа).
Что происходило 26 ноября в прошлые годы
1394 - Город Сеул становится столицей Кореи.
1901 - Во Львове студенты выступили с требованием создания украинского университета.
1918 - Принятие декрета о научных, музыкальных, литературных и других произведений. Согласно нему, все опубликованные, а также и неопубликованные произведения признавались достоянием РСФСР.
1944 - в Мукачево принят манифест о воссоединении Закарпатья с Советской Украиной.
1959 - закончился неудачей старт американского космического аппарата серии «Пионер». Аппарат упал в Атлантический океан.
1968 - Сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла Конвенцию о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.
1976 - От католической церкви поступила отказ по установлению католицизма государственной религией Италии.
1977 - Во Львове открыт памятник первопечатнику Ивану Федорову.
1988 - состоялся старт пилотируемого космического аппарата «Союз ТМ-7» с международным экипажем.
2004 - В Донецке принята резолюция о предложении трудовым коллективам провести собрания и митинги с целью обсуждения вопроса объявления референдума об автономии Донецкой области.
2004 - «игнорирование прав и свобод украинского народа, содействие фальсификации выборов Президента Украины в 2004 году и предательство академических ценностей»по такому вердикту Ученый совет Львовского Национального университета им. Ивана Франко лишил к тому времени действительного Президента Украины Л. Д. Кучму звания почетного доктора.
2005 - введение дня памяти жертв голодомора 1932-1933гг. (отмечается каждую последнюю субботу ноября).
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 26 ноября. Какие праздники будут завтра?
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