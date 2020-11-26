Как не заразиться коронавирусом в одной квартире с больным

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Что делать тем, у кого дома находится родственник с коронавирусом и как не заразиться самому в эфире «Радио 1» рассказал терапевт Тимур Асанов.

«Шанс не подхватить COVID-19 есть. Первым делом заболевшего необходимо изолировать и выделить ему отдельное спальное место. Это, как минимум, обеспечит необходимую дистанцию и снизит риск заразиться. Также у больного должна быть индивидуальная посуда. Держать ее следует отдельно от остальной. Ее необходимо мыть другой губкой и в перчатках. Чашки, тарелки, столовые приборы, постельное белье и полотенце – все это у заболевшего должно быть строго индивидуальным», – сказал Асанов.

Кроме того, врач посоветовал регулярно проветривать квартиру и делать влажную уборку.

«Даже если больной в отдельной комнате, все равно стоит как минимум дважды в сутки проветривать помещение. Также важна ежедневная влажная уборка с антибактериальным средством. Необходимо обрабатывать все поверхности, так как от кашля и чихания частицы вируса со слюной оседают на поверхностях», – пояснил собеседник.

Также домочадцам нужно, как и в общественных местах, обязательно носить медицинскую маску дома и не прикасаться к лицу.

«Надо стараться не касаться руками лица, особенно носа, губ, глаз и ушей. Также для снижения риска заражения в доме надо носить маску и менять каждые 2-3 часа. Эти способы - не панацея, но значительно снижают риск заразиться от заболевшего, проживающего вместе с вами в одной квартире», – подытожил врач.

Если у близких пациента появились симптомы простуды, врач рекомендовал незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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