Спорт
ФК «Севастополь» возглавил турнирную таблицу крымского чемпионата
Футбольный клуб «Севастополь» обыграл «Крымтеплицу» в ходе матча в поселке Аграрное под Симферополем.
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Ребята молодцы. Где-то чуть, может, во втором тайме упустили то преимущество, которое было 35 минут в первом тайме. Но выдержали давление команды – хозяина и забили хороший гол», – сказал главный тренер ФК «Севастополь» Олег Лещинский.
Победа позволила севастопольской команде, набравшей 22 очка, возглавить турнирную таблицу чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза. «Крымтеплица» набрала 21 очко, «Гвардеец» -- 17 очков.
Всего в турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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