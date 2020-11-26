Еще шесть человек в Крыму скончались от коронавируса

Еще шесть пациентов c подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Крыму.

Об этом говорится в сводке регионального Минздрава.

Таким образом, количество умерших пациентов с коронавирусом составило 264. На сегодняшний день амбулаторное лечение проходят 2315 человек, стационарное – 2356 пациентов. В обсерваторах находятся 33 человека.

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 14 468 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 10 565 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму больше сотни пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. В Крыму наблюдается рост госпитализации больных с коронавирусной инфекцией на 20% по сравнению с минувшей неделей.

Для больных ковидом в Крыму осталось всего 400 коек. Более 400 свободных коек для лечения больных с COVID-19 есть в распоряжении министерства здравоохранения Республики Крым, что составляет около 15% от общего числа.

Врачи «скорой помощи» будут использовать экспресс-тесты на COVID-19 в Крыму. Власти Крыма приняли решение оснастить машины «скорой помощи» экспресс-тестами на выявление антител новой коронавирусной инфекции.

Севастополь продлил связанные с пандемией ограничения до 15 января. Севастополь продлил до 15 января ограничения, введенные для недопущения распространения коронавируса.