Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму выявили 231 случай коронавируса за сутки ● Новый год: севастопольцев запрут в домах и квартирах ● В Крыму больше сотни пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии ● Для больных ковидом в Крыму осталось всего 400 коек ● Врачи «скорой помощи» будут использовать экспресс-тесты на COVID-19 в Крыму
Еще шесть человек в Крыму скончались от коронавируса
Еще шесть пациентов c подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Крыму.
Об этом говорится в сводке регионального Минздрава.
Таким образом, количество умерших пациентов с коронавирусом составило 264. На сегодняшний день амбулаторное лечение проходят 2315 человек, стационарное – 2356 пациентов. В обсерваторах находятся 33 человека.
Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 14 468 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 10 565 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму больше сотни пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. В Крыму наблюдается рост госпитализации больных с коронавирусной инфекцией на 20% по сравнению с минувшей неделей.
Для больных ковидом в Крыму осталось всего 400 коек. Более 400 свободных коек для лечения больных с COVID-19 есть в распоряжении министерства здравоохранения Республики Крым, что составляет около 15% от общего числа.
Врачи «скорой помощи» будут использовать экспресс-тесты на COVID-19 в Крыму. Власти Крыма приняли решение оснастить машины «скорой помощи» экспресс-тестами на выявление антител новой коронавирусной инфекции.
Севастополь продлил связанные с пандемией ограничения до 15 января. Севастополь продлил до 15 января ограничения, введенные для недопущения распространения коронавируса.
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