Власть
Экс-замглавы администрации Евпатории задержан сотрудниками ФСБ
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Бывший заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк задержан сотрудниками ФСБ.
Информацию об этом подтвердил источник в правоохранительных органах.
«Действительно, он задержан, проходит по одному из уголовных дел», – сообщил собеседник агентства, не уточнив подробностей.
В должности заместителя главы городской администрации Вавренюк работал с мая 2017 года. По данным СМИ, несколько дней назад он написал заявление об увольнении по собственному желанию с 24 ноября.
Ранее Вавренюк несколько лет работал в органах прокуратуры – занимал должность помощника прокурора Железнодорожного района Симферополя, работал прокурором Евпатории, прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью следственного управления СК РФ по Республике Крым, а также управления надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РК.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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