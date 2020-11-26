Происшествия
Двое жителей Бахчисарая пойдут под суд по обвинению во взломе банкоматов
Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Бахчисарая.
Их обвинили во взломе банкоматов.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в начале октября текущего года обвиняемые, находясь около магазина «Центральный» в с. Скалистое Бахчисарайского района, с помощью принесенного с собой лома, взломали наружные части терминала, из которого похитили купюроприемник, в котором находилось более 10 тыс. рублей.
«Затем молодые люди направились к банкомату, в котором находились денежные средства в размере более 380 тыс. рублей, после чего тем же способом осуществили попытку взломать его наружные детали с целью хищения расположенных в нем денежных средств. При этом довести до конца задуманное обвиняемые не смогли, в банкомате сработала система сигнализации, после чего молодые люди с места совершения преступления скрылись», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, при попытке взлома банкомата обвиняемые повредили его детали, чем причинили материальный ущерб его собственнику на сумму более 200 тыс. рублей.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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