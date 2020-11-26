Для фрегата «Херсонес» в Крыму планируют пошить паруса за 23 млн рублей

В Крыму планируют потратить 23,7 млн рублей на алые паруса для учебного судна «Херсонес», который сейчас базируется в порту Севастополя.

Об этом говорится в документации тендера, опубликованной на сайте RosTender.info.

По материалам тендера, полный комплект алых парусов состоит из 26 парусов общей площадью около 2,7 тыс. квадратных метров.

Подрядчик должен будет изготовить паруса за 270 дней и дать на них минимум год гарантии, отмечается в документации.

Согласно информации, тендер по выбору подрядчика, который возьмется за изготовление комплекта алых парусов, объявил ФГУП «Росморпорт». Заявки на участие в тендере принимаются до 10 декабря, победителя планируют назвать 14 декабря.

Отмечается, что ранее фрегат «Херсонес» ходил под белыми парусами.

Парусник «Херсонес» сейчас причислен к предприятию «Росморпорт». Трехмачтовый парусный фрегат «Херсонес» был заложен в 1987 году на Гданьской судоверфи (Польша), спущен на воду в 1989 году. После спуска на воду владельцем судна являлось Севастопольское ПОРП «Атлантика». В 1991 году «Херсонес» был передан Керченскому государственному морскому технологическому университету. Тогда же парусник арендовала немецкая туристическая компания «Инмарис» в качестве круизного судна.

С 2006 года из-за финансового спора между арендатором и судовладельцем эксплуатация судна была прекращена, и оно находилось в отстое в Керченском порту.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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