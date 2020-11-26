Директор предприятия в Севастополе присвоил себе почти два млн рублей

Бывший директор ГУП «Благоустройство города «Севастополь» предстанет перед судом за превышение должностных полномочий.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

«Чтобы скрыть отсутствие авансовых отчетов о расходовании полученных директором в кассе предприятия средств, решил незаконно заключить от имени учреждения договоры процентного займа с сотрудниками предприятия без ведома вышестоящего работодателя.

Так, с конца 2017 года и по февраль 2018 года им были заключены шесть договоров на общую сумму 1,8 млн. рублей, которыми руководитель предприятия распорядился по своему усмотрению», - отметили в ведомстве.

Уточняется, что в рамках расследования уголовного дела большая часть причиненного ущерба возмещена, однако следователи продолжают работу в данном направлении.

На данный момент расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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