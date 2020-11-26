Депутаты согласовали назначение шестого вице-губернатора Севастополя

Депутаты севастопольского Законодательного собрания согласовали кандидатуру Николая Жигулина на должность заместителя губернатора – председателя правительства города.

Решение принято на сегодняшнем пленарном заседании, сообщил «Новый Севастополь».

«Все мы прекрасно понимаем, что Севастополь – город особенный. Все, что здесь делается и должно делаться с точки зрения городского хозяйства, кроме того, что это должно делаться своевременно, качественно, быстро, отвечать, прежде всего, эффективному ведению городского хозяйства, это должно еще делаться с оглядкой на действительно сложившуюся городскую среду, исторические особенности города. Здесь, кроме того, что надо сделать быстро, надо еще обязательно использовать принцип «не навреди», что, на самом деле, достаточно непросто. Я считаю, что Николай Александрович (Жигулин) сможет с этими задачами справиться», – представил кандидата губернатор Михаил Развожаев.

Жигулин отметил, что знаком с Севастополем, несмотря на то, что приехал из Норильска. «В Севастополе проживают мои родственники, поэтому город хорошо знаю, с большим уважением отношусь к горожанам. Знаю, с какими интересом и особенным подходом они относятся к любому изменению в городе – обязательно буду учитывать это в своей работе. И с большим уважением отношусь к истории города-героя, знаю ее. Понимаю процессы, происходящие на сегодняшний день в городе, потому что всегда интересовался ими, отслеживал», – заявил он.

В Севастополе шесть заместителей губернатора – председателя правительства города. Назначение пятерых депутаты согласовали в начале ноября. Из них ранее занимали эти должности Алексей Парикин, Мария Литовко, Светлана Пирогова и Александр Кулагин. Пятым вице-губернатором стал экс-директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения РФ Игорь Михеев.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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