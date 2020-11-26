Происшествия
Белый пони потерялся в центре Керчи
В центре Керчи, недалеко от горы Митридат, пропал жеребец пони.
Об этом владелец животного сообщил в соцсети и попросил отозваться всех, кому известна хоть какая-то информация о «потеряшке».
— Сегодня (25 ноября) в Керчи, недалеко от горы Митридат, ближе к вечеру пропал с пастбища жеребец пони, серой масти, возраст около 10 лет, рост 110 см. Сбежал или украли, неизвестно. Конь боится собак, — говорится в сообщении.
Хозяин пони просит сообщить любую информацию о потерявшемся любимце по телефону +7 978 113-42-16.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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