Водный кризис
Развитие сюжета: На поиск подземных вод в Севастополе выделят авансом 110 млн рублей ● Дожить до опреснения: что будет с водой в Крыму при отсутствии осадков ● В ялтинских водохранилищах зафиксирован исторический минимум запасов воды ● В Ялте вводят ограничения подачи воды ● Аксенов думает, что запретил без предупреждения менять графики подачи воды в Симферополе
Аксенов назвал еще одну проблему в решении водного вопроса Крыма
фото © Новости Крыма
Нехватка рабочей силы стала еще одной проблемой на пути решения водной проблемы Крыма, заявил журналистам глава региона Сергей Аксенов.
«У нас главная проблема - это нехватка рабочих рук. Сегодня на территории Крыма реализуется одновременно по поручению Президента, в рамках ФЦП и региональных программ более четырех тысяч ста мероприятий одновременно. Такого объема здесь никто никогда не организовывал, понятно, что у нас, по самым скромным подсчетам, нехватка квалифицированных рабочих, например, строителей около 20 тысяч человек. Работаем в ручном режиме, катаемся за подрядчиками», - сказал глава региона.Он уточнил, что основной акцент в решении проблем с водой на полуострове поставлен на опреснение.
«Уже процессы все запущены, и я нахожусь со всеми коллегами. Но из-за санкционного режима не могу пока назвать организации, которые задействованы в этом проекте. В РФ такие проекты не реализовывались ни разу, нет аналогов вообще в принципе, - рассказал Аксенов. - Мы рассчитываем прогнозируемо год и два, год и три месяца для того, чтобы в полном объеме эти работы завершить. Сейчас все в процессе. Все организации, которым поручено этим вопросом заниматься, уже приступили к работам даже без заключения контрактов, общий план работы, методики, практики, стратегии все обсуждены».
С середины октября 2020 года начата реализация плана по обеспечению водоснабжения Республики Крым и Севастополя, утвержденного правительством РФ. Средства на его реализацию в 2020-2024 годах в объеме 48 млрд руб будут выделены из Резервного фонда. План, среди прочего, предусматривает бурение новых скважин, ремонт сетей водоснабжения, строительство опреснительных установок, устройство очистки сточных вод, строительство водозаборных сооружений на реке Бельбек в Севастополе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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